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Ответственность за эскалацию на Донбассе и смерть людей лежит на России и ее боевиках
Об этом Порошенко заявил сегодня после совещания по ситуации в Авдеевке, передает Depo.ua.
"Жесткое обострение ситуации в Авдеевке и вокруг промзоны, обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей, раненых журналистов, гибель украинских военных полная ответственность лежит на российской стороне и боевиках, которых она поддерживает", - заявил Порошенко.
Он также обвинил Россию в вооруженной поддержке боевиков.
"Тезис о том, что Россия их (боевиков - ред.) не контролирует, является абсолютно ошибочным. В каждом подразделении находятся кадровые российские военные, которые выполняют приказы России", - подчеркнул глава государства.
Он подчеркнул, что наступление на позиции сил АТО было организовано российским войсками и поддерживаемыми ими боевиками.
"Украинская сторона сделала все возможное, чтобы все атаки были отбиты и все время подчеркивает необходимость немедленного прекращения огня", - резюмировал президент.
Фото: ukrtime.net/
Теги: Россия, Донбасс, люди, смерть, ответственность
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