Появились признаки подготовки Кремля к наступлению на Донбассе - разведка

03.02.2017 15:26

Разведка обнаружила признаки подготовки российских войск к наступлению на Донбассе. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Главном разведывательном управлении Министерства обороны Украины.

По данным разведчиков, о готовящемся наступлении свидетельствуют изменения в структуре подразделений боевиков, в частности сокращение количества мотострелковых бригад с 3 до 2 и увеличение танковых бригад с 1 до 2.

Кроме того, на признаки подготовки к наступлению указывают последние учения российской армии у границ Украины, в ходе которых военные РФ отрабатывали форсирование водных преград.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко на заседании военного кабинета, которое состоялось 31 января, разрешил ВСУ отвечать на огонь противника, но запретил обстреливать жилые районы. На данный момент войска не переходят в наступление, но им разрешены отдельные штурмовые действия. Общее число боевиков и военных РФ на оккупированном Донбассе составляет 32 тыс. человек, из которых 40% - наемники из разных стран, в том числе из России, 30% - местные сепаратисты и 30% - кадровый состав российских войск.