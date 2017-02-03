Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Пока в регионе остается хоть что-нибудь ценное, все, что еще можно украсть, "русский мир" оттуда не уйдет" - Невзоров о боевиках на Донбассе

03.02.2017 19:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Пока в регионе остается хоть что-нибудь ценное, все, что еще можно украсть, "русский мир" оттуда не уйдет" - Невзоров о боевиках на Донбассе

Судя по тому количеству крови и огня на Донбассе, никаких уступок не будет, это просто пустое сотрясание воздуха. Проблема в том, что сепаратистам и террористам, которые захватили территорию Донбасса, сражаться, увы, не за что. У них нет никакой внятной цели и нет никакого стратегического или тактического объяснения своих действий. Понятно, что Россия их к себе не возьмет, а в качестве каких-то недогосударств их никто и никогда не признает. То есть, за что они сейчас цепляются – никому непонятно.

Пищет российский журналист Александр Невзоров в своем блоге на "Обозревателе".

Они могли бы предложить развернутый вариант выхода со своими извинениями и покаяниями, но они продолжают цепляться за ту территорию, которую им удалось оторвать от Украины с какой-то загадочной целью. Вероятно, чтобы обеспечить себе возможность разграбить регион. Других объяснений их действиям быть не может.

В недавних заявлениях Пескова и Чуркина можно выискивать смысл, а можно и не выискивать. Песков вынужден оправдывать самые невероятные вещи. Иногда у него это получается хорошо, а иногда хуже, как у всякого мастера. Поэтому на реплику Пескова (Песков назвал обострение в Донбассе поводом для возобновления диалога РФ и США. – Ред.) ориентироваться не следует. Он не последняя инстанция.

Мы говорим о реальности. А это захваченная террористами, по сути, грабителями, часть Донбасса, которые заинтересованы в продолжении этой войны. Это уже и ежу понятно, что боевые действия в отношении Авдеевки украинцы никак не могли спровоцировать потому, что Авдеевка подконтрольна им.

Я думаю, что пока в регионе остается хоть что-нибудь ценное, какие-то черепки, обрывки металлолома, какие-то тряпочки, - все, что еще можно украсть, "русский мир" оттуда не уйдет.

 



Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, Александр Cеров, русский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх