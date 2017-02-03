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"Пока в регионе остается хоть что-нибудь ценное, все, что еще можно украсть, "русский мир" оттуда не уйдет" - Невзоров о боевиках на Донбассе
Судя по тому количеству крови и огня на Донбассе, никаких уступок не будет, это просто пустое сотрясание воздуха. Проблема в том, что сепаратистам и террористам, которые захватили территорию Донбасса, сражаться, увы, не за что. У них нет никакой внятной цели и нет никакого стратегического или тактического объяснения своих действий. Понятно, что Россия их к себе не возьмет, а в качестве каких-то недогосударств их никто и никогда не признает. То есть, за что они сейчас цепляются – никому непонятно.
Пищет российский журналист Александр Невзоров в своем блоге на "Обозревателе".
Они могли бы предложить развернутый вариант выхода со своими извинениями и покаяниями, но они продолжают цепляться за ту территорию, которую им удалось оторвать от Украины с какой-то загадочной целью. Вероятно, чтобы обеспечить себе возможность разграбить регион. Других объяснений их действиям быть не может.
В недавних заявлениях Пескова и Чуркина можно выискивать смысл, а можно и не выискивать. Песков вынужден оправдывать самые невероятные вещи. Иногда у него это получается хорошо, а иногда хуже, как у всякого мастера. Поэтому на реплику Пескова (Песков назвал обострение в Донбассе поводом для возобновления диалога РФ и США. – Ред.) ориентироваться не следует. Он не последняя инстанция.
Мы говорим о реальности. А это захваченная террористами, по сути, грабителями, часть Донбасса, которые заинтересованы в продолжении этой войны. Это уже и ежу понятно, что боевые действия в отношении Авдеевки украинцы никак не могли спровоцировать потому, что Авдеевка подконтрольна им.
Я думаю, что пока в регионе остается хоть что-нибудь ценное, какие-то черепки, обрывки металлолома, какие-то тряпочки, - все, что еще можно украсть, "русский мир" оттуда не уйдет.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, Александр Cеров, русский
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- Прифронтовой Авдеевке оказали помощь 11 областей Украины20:12
- СБУ обнародовала запись телефонного разговора "высших чинов ДНР" об обстрелах Авдеевки и тактике боевиков (ВИДЕО)20:04
- "Пока в регионе остается хоть что-нибудь ценное, все, что еще можно украсть, "русский мир" оттуда не уйдет" - Невзоров о боевиках на Донбассе19:56
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