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Полностью уничтожен прилетом военторг "Камуфляж" - информация о взрыве в Донецке (ВИДЕО)
В Донецке около 21:15 2 февраля прогремел мощный взрыв. Взрывную волну почувствовали во всех районах города.
Волонтер Семен Кабакаев в facebook написал: "Боевики открыли огонь из Донецка со всего чего можно, уже 20 минут одновременно как начали работать Грады, 152 мм гаубицы и минометы, на окраинах города периодически работают танки.
Наши дали "ответку" такую, что мы слышим по перехвату как противник в панике кричит, что отработали Точкой-У по одной из их баз.
Сейчас все боевики и кадровые военные РФ в панике пытаются отвечать нам и мобилизовать все силы, в Донецке объявлена тревога".
Журналист Денис Казанский написал: "По сети ширится информация о сильном взрыве на Мотеле. Это недалеко от моего дома, где я жил до войны.
Боевики сначала заявили, что прилетела Точка У, потом, что это якобы был обстрел из "Урагана".
В реальности картина такая. Полностью уничтожен прилетом военторг "Камуфляж". Его обломками усыпана дорога. Похоже на детонацию склада с боеприпасами. Российский журналист Коц пишет, что взорвался грузовик.
Если так, то перевозил он наверняка тоже что-то очень взрывоопасное. Рядом стоящие общаги не пострадали. Даже свет горит".
Предположение о том, что это сдетонировал боекомплект высказал и корреспондент немецкой газеты Бильд Юлиан Репке, пишет censor.net.ua.
Он также выложил в сеть виде с места происшествия, где было случайно заснято как "ГРАДы" боевиков обстреливают украинскую армию прямо из Донецка.
Фото: censor.net.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, война, взрыв, боевики
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- Аброськин сообщил об обстрелах Сартаны08:26
- Штаб АТО сообщил о погибших и раненых украинских военных за сутки08:15
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- Российские генералы дали "зеленый коридор" для проведения ремонтных работ на ЛЭП в районе Авдеевки08:52
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