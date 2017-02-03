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Архив - Донецкая область

Полностью уничтожен прилетом военторг "Камуфляж" - информация о взрыве в Донецке (ВИДЕО)

03.02.2017 08:34
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Полностью уничтожен прилетом военторг "Камуфляж" - информация о взрыве в Донецке (ВИДЕО)

В Донецке около 21:15 2 февраля прогремел мощный взрыв. Взрывную волну почувствовали во всех районах города.

Волонтер Семен Кабакаев в facebook написал: "Боевики открыли огонь из Донецка со всего чего можно, уже 20 минут одновременно как начали работать Грады, 152 мм гаубицы и минометы, на окраинах города периодически работают танки.

Наши дали "ответку" такую, что мы слышим по перехвату как противник в панике кричит, что отработали Точкой-У по одной из их баз.

Сейчас все боевики и кадровые военные РФ в панике пытаются отвечать нам и мобилизовать все силы, в Донецке объявлена тревога".

Журналист Денис Казанский написал: "По сети ширится информация о сильном взрыве на Мотеле. Это недалеко от моего дома, где я жил до войны.

Боевики сначала заявили, что прилетела Точка У, потом, что это якобы был обстрел из "Урагана".

В реальности картина такая. Полностью уничтожен прилетом военторг "Камуфляж". Его обломками усыпана дорога. Похоже на детонацию склада с боеприпасами. Российский журналист Коц пишет, что взорвался грузовик.

Если так, то перевозил он наверняка тоже что-то очень взрывоопасное. Рядом стоящие общаги не пострадали. Даже свет горит".

Предположение о том, что это сдетонировал боекомплект высказал и корреспондент немецкой газеты Бильд Юлиан Репке, пишет censor.net.ua.

Он также выложил в сеть виде с места происшествия, где было случайно заснято как "ГРАДы" боевиков обстреливают украинскую армию прямо из Донецка.



Фото: censor.net.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, война, взрыв, боевики
 
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