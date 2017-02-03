Полностью уничтожен прилетом военторг "Камуфляж" - информация о взрыве в Донецке (ВИДЕО)

03.02.2017 08:34

В Донецке около 21:15 2 февраля прогремел мощный взрыв. Взрывную волну почувствовали во всех районах города.

Волонтер Семен Кабакаев в facebook написал: "Боевики открыли огонь из Донецка со всего чего можно, уже 20 минут одновременно как начали работать Грады, 152 мм гаубицы и минометы, на окраинах города периодически работают танки.



Наши дали "ответку" такую, что мы слышим по перехвату как противник в панике кричит, что отработали Точкой-У по одной из их баз.



Сейчас все боевики и кадровые военные РФ в панике пытаются отвечать нам и мобилизовать все силы, в Донецке объявлена тревога".



Журналист Денис Казанский написал: "По сети ширится информация о сильном взрыве на Мотеле. Это недалеко от моего дома, где я жил до войны.



Боевики сначала заявили, что прилетела Точка У, потом, что это якобы был обстрел из "Урагана".



В реальности картина такая. Полностью уничтожен прилетом военторг "Камуфляж". Его обломками усыпана дорога. Похоже на детонацию склада с боеприпасами. Российский журналист Коц пишет, что взорвался грузовик.



Если так, то перевозил он наверняка тоже что-то очень взрывоопасное. Рядом стоящие общаги не пострадали. Даже свет горит".



Предположение о том, что это сдетонировал боекомплект высказал и корреспондент немецкой газеты Бильд Юлиан Репке, пишет censor.net.ua.



Он также выложил в сеть виде с места происшествия, где было случайно заснято как "ГРАДы" боевиков обстреливают украинскую армию прямо из Донецка.



