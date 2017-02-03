Прифронтовой Авдеевке оказали помощь 11 областей Украины

03.02.2017 20:12

11 областей Украины направили в Авдеевку строительные материалы. Всего там было разрушено 28 жилых домов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба Министерства.

Он уточнил, что 29-31 января температуру теплоносителя в Авдеевке постепенно подняли до 60 градусов. Сейчас в зданиях поддерживают температуру 12-15 градусов. Вода идет по графику. Организована раздача бутилированной воды, подвоз технической и питьевой воды. Кроме того, 11 областей помогли городу со стройматериалами.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке планируют раздать тысячу пищевых наборов.

Напомним, в Донецкой области под Авдеевкой идет тяжелое противостояние между боевиками «ДНР» и силами АТО. После неудавшейся попытки выбить украинские войска из Авдеевской промзоны террористы начали обстреливать сам город, что привело к коммунальному коллапсу.

На ситуацию в Авдеевке отреагировали ОБСЕ и Совбез ООН. Мировое сообщество призвало боевиков и их российских кураторов прекратить обстрелы и выполнять Минские соглашения.