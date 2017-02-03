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Ремонтники ожидают "Зеленый коридор" от российской стороны, чтобы начать ремонт ЛЭП в районе Авдеевки

03.02.2017 13:16
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Ремонтники ожидают "Зеленый коридор" от российской стороны, чтобы начать ремонт ЛЭП в районе Авдеевки

Три бригады энергетиков вновь ожидают "зеленого коридора" для проведения работ по восстановлению энергоснабжения Авдеевки, Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции, сообщает пресс-служба ДТЭК.

"В 7:50 бригады получили "зеленый коридор" и выехали к месту работ на одной из поврежденных высоковольтных линий электропередачи со стороны города Авдеевка. Энергетики двигались вместе с саперами ВСУ, мониторинговой группой ОБСЕ. В 8:20 от военных поступило сообщение о необходимости прекращения продвижения из-за риска возобновления обстрелов. Бригады энергетиков вынуждены были вернуться на место дислокации", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, с 30 января после полного обесточения Авдеевки бригады энергетиков проводят круглосуточное дежурство и постоянно готовы выезжать к месту повреждения и ремонтировать линии.

1 февраля, получив "зеленый коридор", бригада энергетиков уже находилась на месте повреждения и выполняла восстановительные работы, но внезапно начался обстрел. Энергетики прекратили работы. 2 февраля "режим тишины" также не соблюдался - бригада выехала для восстановления, но вновь была вынуждена вернуться из-за начавшегося обстрела.

Как сообщалось, прошлой ночью боевики продолжали обстрел Авдеевки.


Фото: www.rbc.ru/

Теги: Донбасс, война, ремонт, ЛЭП, обстрелы
 
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