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Российские генералы дали "зеленый коридор" для проведения ремонтных работ на ЛЭП в районе Авдеевки
03.02.2017 08:52
Российская сторона СЦКК письменно гарантирует прекращение огня в районе разрыва ЛЭП возле Авдеевки, сообщил глава Донецкой ОВГА Павло Жебривский в "Фейсбуке".
"Російська сторона в СЦКК надала письмові гарантії припинення вогню в районі пориву ЛЕП біля #Авдіївка. Бригада електромонтажників у супроводі розмінувальників готується до виїзду на відновлення ЛЕП. З боку тимчасово окупованої території також виїжджає бригада електромонтажників", - написал губернатор.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, ремонт, россияне, гарантии, ЛЭП
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