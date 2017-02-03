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Российские генералы дали "зеленый коридор" для проведения ремонтных работ на ЛЭП в районе Авдеевки

03.02.2017 08:52
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Российские генералы дали "зеленый коридор" для проведения ремонтных работ на ЛЭП в районе Авдеевки

Российская сторона СЦКК письменно гарантирует прекращение огня в районе разрыва ЛЭП возле Авдеевки, сообщил  глава Донецкой ОВГА Павло Жебривский в "Фейсбуке".

"Російська сторона в СЦКК надала письмові гарантії припинення вогню в районі пориву ЛЕП біля #Авдіївка. Бригада електромонтажників у супроводі розмінувальників готується до виїзду на відновлення ЛЕП. З боку тимчасово окупованої території також виїжджає бригада електромонтажників", - написал губернатор.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, ремонт, россияне, гарантии, ЛЭП
 
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