Российские казаки отказываются ехать воевать на украинский Донбасс

03.02.2017 14:05

По данным украинской разведки, в России представители местных казачьих организаций массово отказываются от участия в боевых действиях в Донбассе.

В ГУР МОУ сообщили, что в Ставропольском крае России атаманы местных казачьих организаций начали активную работу среди личного состава по набору для усиления передовых подразделений «ДНР». В разведке отмечают: «В то же время, подавляющее большинство представителей указанной социальной группы (около 90%) отказываются от участия в боевых действиях».