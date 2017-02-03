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Архив - Донецкая область

Российские казаки отказываются ехать воевать на украинский Донбасс

03.02.2017 14:05
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Российские казаки отказываются ехать воевать на украинский Донбасс

По данным украинской разведки, в России представители местных казачьих организаций массово отказываются от участия в боевых действиях в Донбассе.

В ГУР МОУ сообщили, что в Ставропольском крае России атаманы местных казачьих организаций начали активную работу среди личного состава по набору для усиления передовых подразделений «ДНР». В разведке отмечают: «В то же время, подавляющее большинство представителей указанной социальной группы (около 90%) отказываются от участия в боевых действиях».


Фото: https://lenta.ru/

Теги: Россия, Донбасс, война, отказ, участие, казаки
 
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