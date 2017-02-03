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Россия не приструнит своих "ихтамнетов" на Донбассе, пока Кремль не выяснит отношения с Белым домом
Россия будет затягивать урегулирование боевых действий в Авдеевке, пока не выяснит отношений с новой администрацией президента Дональда Трампа. Об этом в эфире канала "112 Украина" рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.
"Судя по всему, Россия будет еще тянуть резину с точки зрения возможной стабилизации ситуации, снижения эскалации, пока у нее не выяснятся отношения с Трампом, пока Путин не поймет, на что они рассчитывают. Почти весь январь Россия была на подъеме. Ей удалось без Америки с Сирией более или менее уладить ситуацию, затем в Астане (переговоры, - ред.). Потом уже были заявления в избирательной компании самого Трампа. А здесь уже выступление в ООН не такое, на которое россияне надеялись. То есть сценарий развития событий, на который надеялась Россия, не такой, о котором публично транслировалось в российских медиа", - заявил Марчук.
Фото: antikor.com.ua/
Теги: Россия, США, Донбасс, Авдеевка, отношения, обострение, Евгений Марчук
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- Прифронтовой Авдеевке оказали помощь 11 областей Украины20:12
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- Двое украинских военных погибли, пятеро ранены в зоне АТО 19:03
- Россия не приструнит своих "ихтамнетов" на Донбассе, пока Кремль не выяснит отношения с Белым домом20:53
- Полицейские спасли в Авдеевке троих детей, брошенных матерью на произвол судьбы20:43
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