Россия не приструнит своих "ихтамнетов" на Донбассе, пока Кремль не выяснит отношения с Белым домом

03.02.2017 20:53

Россия будет затягивать урегулирование боевых действий в Авдеевке, пока не выяснит отношений с новой администрацией президента Дональда Трампа. Об этом в эфире канала "112 Украина" рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

"Судя по всему, Россия будет еще тянуть резину с точки зрения возможной стабилизации ситуации, снижения эскалации, пока у нее не выяснятся отношения с Трампом, пока Путин не поймет, на что они рассчитывают. Почти весь январь Россия была на подъеме. Ей удалось без Америки с Сирией более или менее уладить ситуацию, затем в Астане (переговоры, - ред.). Потом уже были заявления в избирательной компании самого Трампа. А здесь уже выступление в ООН не такое, на которое россияне надеялись. То есть сценарий развития событий, на который надеялась Россия, не такой, о котором публично транслировалось в российских медиа", - заявил Марчук.