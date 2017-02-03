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С 30 января боевики выпустили по Авдеевке около 6 тысяч снарядов
Первый заместитель начальника объединенного оперативного штаба генерал-майор Андрей Цветков заявляет, что боевики выпустили по подразделениям Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки около 6 тыс. снарядов с понедельника, погибло 10 военнослужащих, еще 66 ранены, сообщает "Интерфакс".
"На протяжении 29 января-3 февраля обстановка в зоне антитеррористической операции в районе Авдеевки приобрела состояние обострения. Незаконные вооруженные формирования предприняли попытки провести наступательные действия и выбить подразделения Вооруженных сил Украины с занимаемых позиций", - сказал А.Цветков в ходе заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации в Авдеевке в пятницу в Киеве.
По его словам, "организованными действиями наших подразделений противник не достиг успеха и понес потери".
"По состоянию на сегодня противник продолжает обстрел опорных пунктов наших подразделений. По подразделениям Вооруженных сил Украины противник осуществил около 40 долгосрочных обстрелов позиций и выпустил около 6 тыс. снарядов, - рассказал А.Цветков.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, боевики, снаряды
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