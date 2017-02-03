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С бандитами переговоры не ведут, их уничтожают - ученый о российских оккупантах на Донбассе
Ученый, профессор Рижского университета недоумевает по поводу реакции росСМИ о том, что украинские танки прибыли в прифронтовую Авдеевку. Авдеевка - украинская территория и руководство страны имеет полное право защищать свою территорию и своих граждан от агрессии "российских братьев".
"Российские СМИ захлёбываются от возмущения: украинские танки в Авдеевке! Подумать только: украинские танки находятся в украинском населённом пункте Авдеевка! А по-моему, хватит миндальничать: украинские танки должны находиться в каждом украинском населённом пункте. Точка. Пора украинской армии начать выполнять свои конституционные обязанности и не обращать внимания на причитания брюссельских моралистов и любителей минских процессов. С бандитами переговоры не ведут, их уничтожают, потому что каждые переговоры они используют для перегруппировки сил и пополнения боеприпасов", - написал профессор.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Украина, Донбасс, Авдеевка, россияне, возмещение, танки, ВСУ
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- С бандитами переговоры не ведут, их уничтожают - ученый о российских оккупантах на Донбассе10:18
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- Не было ни "Урагана", ни "Точки У" - в Донецке на «Мотеле» взорвался грузовик, перевозивший взрывоопасные грузы09:49
- Ситуация на блокпостах Донбасса: КПВВ "Майорск" и "Марьинка" - очереди, КПВВ "Новотроицкое" - проезд свободный09:33
- Ситуація в зоні АТО на ранок 3 лютого: 24 обстріли, двоє загиблих українських воїнів, одного поранено08:57
- Российские генералы дали "зеленый коридор" для проведения ремонтных работ на ЛЭП в районе Авдеевки08:52
- Полностью уничтожен прилетом военторг "Камуфляж" - информация о взрыве в Донецке (ВИДЕО)08:34
- Аброськин сообщил об обстрелах Сартаны08:26
- Штаб АТО сообщил о погибших и раненых украинских военных за сутки08:15
- Вечером боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" (ФОТО)10:29
- С бандитами переговоры не ведут, их уничтожают - ученый о российских оккупантах на Донбассе10:18
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