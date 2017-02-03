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С бандитами переговоры не ведут, их уничтожают - ученый о российских оккупантах на Донбассе

03.02.2017 10:18
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С бандитами переговоры не ведут, их уничтожают - ученый о российских оккупантах на Донбассе

Ученый, профессор Рижского университета недоумевает по поводу реакции росСМИ о том, что украинские танки прибыли в прифронтовую Авдеевку. Авдеевка - украинская территория и руководство страны имеет полное право защищать свою территорию и своих граждан от агрессии "российских братьев".

"Российские СМИ захлёбываются от возмущения: украинские танки в Авдеевке! Подумать только: украинские танки находятся в украинском населённом пункте Авдеевка! А по-моему, хватит миндальничать: украинские танки должны находиться в каждом украинском населённом пункте. Точка. Пора украинской армии начать выполнять свои конституционные обязанности и не обращать внимания на причитания брюссельских моралистов и любителей минских процессов. С бандитами переговоры не ведут, их уничтожают, потому что каждые переговоры они используют для перегруппировки сил и пополнения боеприпасов", - написал профессор.


Фото: https://twitter.com/

Теги: Украина, Донбасс, Авдеевка, россияне, возмещение, танки, ВСУ
 
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