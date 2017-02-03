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"Шахтер" одержал победу над датским "Ольборгом"
В пятницу, 3 февраля "Шахтер" переиграл датский "Ольборг" со счетом 3:0. Игра проходила в Алгарве, в рамках турнира "Atlantic Cup", сообщает "Страна".
Весомую футбольную заявку на победу "горняки" сделали еще в первом тайме. В течение двух минут (на 34-й и 36-й) "дублем" отличился бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос.
Еще один гол в датские ворота на 90-й минуте встречи забил нападающий Андрей Боярчук.
"Ольборг": Ларсен, Альманн (П. Кристенсен, 68), Блобьерг, Хольгерссон, Вюрц (к) (М. Кристенсен, 68), Флорес (Майлингер, 68), Сильвестр (Какито, 79), Теллуфсен (Рамкильде, 86), Берстинг (Греннинг, 79), Абильдгор (Слот, 79), Меле
Запасные: Лучич, Роккедаль, Бютюки, Поль
Главный тренер: Мортен Вигхорст
"Шахтер": Шевченко (замена - Каниболоцкий, 73), Срна (к) (Кобин, 73), Кучер (Ордец, 73), Ракицкий (Кривцов, 73), Исмаили (Азеведо, 46), Малышев (Танковский, 73), Фред (Коваленко, 83), Марлос (Матвиенко, 73), Дентиньо (Алан Патрик, 73), Бернард (Тайсон, 46), Лещук (Борячук, 73)
Запасные: Пятов, Кудрик
Главный тренер: Паулу Фонсека
Предупреждение: Ракицкий (61)
Ранее "Страна" опубликовала турнирный расклад в группах "Atlantic Cup".
Финальные поединки проходящего в межсезонье турнира пройдут 6 и 7 февраля.
Фото: https://www.ua-football.com
Теги: Донбасс, футбол, шахтер , игра, победа
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