Школьников оккупированного Снежного обязали сдать теплую одежду для боевиков

03.02.2017 12:24

По школам в Снежном (временно оккупированная территория Донецкой области) прошло распоряжение собрать у детей теплую одежду для мерзнущих боевиков. Об этом пишут местные жители в социальных сетях, сообщает "ДонПресс".

«Пришла разнарядка сдать от каждого класса вязаные теплые вещи для орков», — написал пользователь.

«Им обидка, что дети сами не присылают», — добавил автор.

(Орфография и стилистика цитат полностью сохранены).