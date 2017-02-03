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Архив - Донецкая область

Школьников оккупированного Снежного обязали сдать теплую одежду для боевиков

03.02.2017 12:24
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Школьников оккупированного Снежного обязали сдать теплую одежду для боевиков

По школам в Снежном (временно оккупированная территория Донецкой области) прошло распоряжение собрать у детей теплую одежду для мерзнущих боевиков. Об этом пишут местные жители в социальных сетях, сообщает "ДонПресс".

«Пришла разнарядка сдать от каждого класса вязаные теплые вещи для орков», — написал пользователь.

«Им обидка, что дети сами не присылают», — добавил автор.

(Орфография и стилистика цитат полностью сохранены).


Фото: https://www.dp.ru

Теги: Донбасс, война, Снежное, одежда, боевики, школы
 
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