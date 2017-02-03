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Архив - Донецкая область

Школы Донецка переведены на заочное обучение

03.02.2017 15:29
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Школы Донецка переведены на заочное обучение

 В связи со сложившейся ситуацией с 3 февраля все муниципальные образовательные учреждения города Донецка переводятся на очно-заочную форму обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Об этом сообщает «Донецкая городская администрация».


Фото: www.62.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, заочное, школы, обучение
 
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