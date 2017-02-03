Ситуация на блокпостах Донбасса: КПВВ "Майорск" и "Марьинка" - очереди, КПВВ "Новотроицкое" - проезд свободный

03.02.2017 09:33

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 3 февраля, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» — 50/100;

«Марьинка» — 100/150;

«Новотроицкое» — 0/20;

«Гнутово» — 80/30.

«В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме», — подчеркнули в украинском пограничном ведомстве.

За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 16,9 тыс. человек и 3 тыс. транспортных средств: