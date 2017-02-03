Главная / Новости / Донецкая область / Ситуация на блокпостах Донбасса: КПВВ "Майорск" и "Марьинка" - очереди, КПВВ "Новотроицкое" - проезд свободный
Последние новости раздела
- С бандитами переговоры не ведут, их уничтожают - ученый о российских оккупантах на Донбассе10:18
- Донецк пережил кошмарную ночь - "власти ДНР" сообщили адреса разрушений10:02
- Не было ни "Урагана", ни "Точки У" - в Донецке на «Мотеле» взорвался грузовик, перевозивший взрывоопасные грузы09:49
- Ситуация на блокпостах Донбасса: КПВВ "Майорск" и "Марьинка" - очереди, КПВВ "Новотроицкое" - проезд свободный09:33
- Ситуація в зоні АТО на ранок 3 лютого: 24 обстріли, двоє загиблих українських воїнів, одного поранено08:57
- Российские генералы дали "зеленый коридор" для проведения ремонтных работ на ЛЭП в районе Авдеевки08:52
- Полностью уничтожен прилетом военторг "Камуфляж" - информация о взрыве в Донецке (ВИДЕО)08:34
- Аброськин сообщил об обстрелах Сартаны08:26
- Штаб АТО сообщил о погибших и раненых украинских военных за сутки08:15
- Утрення сводка с фронта: боевики активизировались на всех направлениях, интенсивность обстрелов увеличилась08:10
Ситуация на блокпостах Донбасса: КПВВ "Майорск" и "Марьинка" - очереди, КПВВ "Новотроицкое" - проезд свободный
03.02.2017 09:33
О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 3 февраля, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- «Майорск» — 50/100;
- «Марьинка» — 100/150;
- «Новотроицкое» — 0/20;
- «Гнутово» — 80/30.
«В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме», — подчеркнули в украинском пограничном ведомстве.
За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 16,9 тыс. человек и 3 тыс. транспортных средств:
- «Майорск» — 4365 человек и 730 транспортных средств;
- «Марьинка» — 4145 человек и 945 транспортных средств;
- «Новотроицкое» — 3345 человек и 755 транспортных средств;
- «Гнутово» — 2255 человек и 560 транспортных средств;
- «Станица Луганская» — 2800 человек.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, блокпост, пропускная система, очереди
Читайте также:
- На артемовском направлении активные граждане установили свой блокпост
- Ситуация на блокпостах - информация от Госпогранслужбы, "Донбасс SOS"и проезжающих
- Блокпосты: на КПВВ "Марьинка" оставались ночующие и очередь в 5 рядов, на "Перлыне"в сторону Мариуполя уже более 300 машин
- Госпогранслужба: на пунктах пропуска в зоне АТО традиционные очереди, свободно на КПВВ "Гнутово"
- Блокпосты сегодня: в Новотроицком громадные очереди, в Майорске - сплошные инвалиды, в сторону Курахово машины в 4 ряда
- Ситуация на блокпостах в зоне АТО сегодня, 15 февраля, от "Донбасс SOS"
- С бандитами переговоры не ведут, их уничтожают - ученый о российских оккупантах на Донбассе10:18
- Донецк пережил кошмарную ночь - "власти ДНР" сообщили адреса разрушений10:02
- Не было ни "Урагана", ни "Точки У" - в Донецке на «Мотеле» взорвался грузовик, перевозивший взрывоопасные грузы09:49
- Ситуация на блокпостах Донбасса: КПВВ "Майорск" и "Марьинка" - очереди, КПВВ "Новотроицкое" - проезд свободный09:33
- Ситуація в зоні АТО на ранок 3 лютого: 24 обстріли, двоє загиблих українських воїнів, одного поранено08:57
- Российские генералы дали "зеленый коридор" для проведения ремонтных работ на ЛЭП в районе Авдеевки08:52
- Полностью уничтожен прилетом военторг "Камуфляж" - информация о взрыве в Донецке (ВИДЕО)08:34
- Аброськин сообщил об обстрелах Сартаны08:26
- Штаб АТО сообщил о погибших и раненых украинских военных за сутки08:15
- Утрення сводка с фронта: боевики активизировались на всех направлениях, интенсивность обстрелов увеличилась08:10
- Вечером боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" (ФОТО)10:29
- С бандитами переговоры не ведут, их уничтожают - ученый о российских оккупантах на Донбассе10:18
- Донецк пережил кошмарную ночь - "власти ДНР" сообщили адреса разрушений10:02
- Не было ни "Урагана", ни "Точки У" - в Донецке на «Мотеле» взорвался грузовик, перевозивший взрывоопасные грузы09:49
- Ситуация на блокпостах Донбасса: КПВВ "Майорск" и "Марьинка" - очереди, КПВВ "Новотроицкое" - проезд свободный09:33
- Курс НБУ на 3 февраля: доллар - 26,98 грн, евро - 29,16 грн09:29
- "Укрзализныця" начала продажу билетов через смартфоны09:20
- Погода в Украине 3 февраля: преимущественно снег с дождем09:11
- Ситуація в зоні АТО на ранок 3 лютого: 24 обстріли, двоє загиблих українських воїнів, одного поранено08:57
- Российские генералы дали "зеленый коридор" для проведения ремонтных работ на ЛЭП в районе Авдеевки08:52
- Список ароматов-афродизиаков для женщин и мужчин16:15
- Продукты против вирусов: сколько их можно есть?15:45
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- Оккупированный Донецк, утро: много военной техники и "орки" в камуфляже с надписью "Здравствуйте! Я русский оккупант"
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик
- Появилась сводка и фото разрушений в оккупированном Донецке (ФОТО)
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку