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Ситуація в зоні АТО на ранок 3 лютого: 24 обстріли, двоє загиблих українських воїнів, одного поранено

03.02.2017 08:57
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Ситуація в зоні АТО на ранок 3 лютого: 24 обстріли, двоє загиблих українських воїнів, одного поранено

Станом на ранок третього лютого ситуація у зоні антитерористичної операції загострилася, на всіх напрямках бойовики застосовують заборонені реактивні системи залпового вогню та важку артилерію. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

За інформацією, на Донецькому напрямку терористи обстріляли з “Градів” Галіцинівку, зі 152-мм артилерії, 120-мм та 82-мм мінометів – Авдіївку, Луганське та Троїцьке.

"На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 “Град” по Талаківці, 120-мм та 82-мм міномети по Водяному, Новотроїцькому й Мар’їнці", - йдеться у звіті.

За даними, на Луганському напрямку по Новозванівці бойовики вели вогонь з 152-мм артилерії, а 120-мм та 82-мм міномети – по Попасній й Новозванівці.

Як зазначили у  штабі, станом на 8.00 ранку третього лютого зафіксовано 24 обстріли. Двоє українських військовослужбовців загинули, одного поранено.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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