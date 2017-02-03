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Ситуація в зоні АТО на ранок 3 лютого: 24 обстріли, двоє загиблих українських воїнів, одного поранено
Станом на ранок третього лютого ситуація у зоні антитерористичної операції загострилася, на всіх напрямках бойовики застосовують заборонені реактивні системи залпового вогню та важку артилерію. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
За інформацією, на Донецькому напрямку терористи обстріляли з “Градів” Галіцинівку, зі 152-мм артилерії, 120-мм та 82-мм мінометів – Авдіївку, Луганське та Троїцьке.
"На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 “Град” по Талаківці, 120-мм та 82-мм міномети по Водяному, Новотроїцькому й Мар’їнці", - йдеться у звіті.
За даними, на Луганському напрямку по Новозванівці бойовики вели вогонь з 152-мм артилерії, а 120-мм та 82-мм міномети – по Попасній й Новозванівці.
Як зазначили у штабі, станом на 8.00 ранку третього лютого зафіксовано 24 обстріли. Двоє українських військовослужбовців загинули, одного поранено.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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- Аброськин сообщил об обстрелах Сартаны08:26
- Штаб АТО сообщил о погибших и раненых украинских военных за сутки08:15
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- Донбасс в огне: Донецк, Макеевка, Авдеевка, Марьинка - обстрелы практически не прекращались (Список разрушений)07:32
- Российские генералы дали "зеленый коридор" для проведения ремонтных работ на ЛЭП в районе Авдеевки08:52
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