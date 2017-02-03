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У Київському районі Донецька бойовики проводять примусову евакуацію жителів

03.02.2017 14:41
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У Київському районі Донецька бойовики проводять примусову евакуацію жителів

Озброєні люди і так зване “МНС ДНР” почали примусову евакуацію жителів Київського району  Донецьку. Причин евакуації не пояснюють.

Тих, хто не встигне виїхати з міста, просять не виходити з квартир, пише 24 із посиланням на власні джерела.

За інформацією, по всьому Київському району Донецька розміщують РСЗВ великого калібру та направляють у сторону Авдіївки.

"Очевидно, що планується масований обстріл по Авдіївці. Деякі донеччани підійшли до розрахунків РСЗВ і попросили прибрати техніку з житлових кварталів або хоча б не стріляти, так як можлива відповідь ЗСУ. Але бойовики відкрили вогонь у повітря і пообіцяли розстріляти всіх, хто буде заважати або висловлювати претензії",– йдеться у повідомленні.



Фото: 24tv.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, эвакуация, житейская история, МЧС
 
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