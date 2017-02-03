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Утрення сводка с фронта: боевики активизировались на всех направлениях, интенсивность обстрелов увеличилась
За сутки в районе боевики 114 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате обстрелов погибли 4 бойца ВСУ, 17 получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На Донецком направлении террористы вели огонь по украинским позициям из РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки, Песков, Каменки и Опытного. Также здесь в течение всего дня практически непрерывно били танки, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие.
По Гранитному и Луганскому "работала" 122 мм артиллерия. По Луганскому, Новгородскому, Троицкому, Марьинке, Верхнеторецкому, Водяному и Пескам боевики били из минометов различных калибров.
На Мариупольском направлении по силам АТО в районе Широкино, Новогригорьевки и Старогнатовки боевики вели огонь из РСЗО БМ-21 "Град".
Из 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов сепаратисты вели огонь по Водяному, Красногоровке, Богдановке, Гранитному, Широкино, Опытному, Марьинке, Чермалыку. По Березовому, Павлополю, Гнутово и Водяному боевики били из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык террористы обстреляли из ПТРК, а по украинским позициям возле Марьинки и Павлополя огонь вели снайперы.
На Луганском направлении из 152 мм артиллерии боевики обстреляли Новозвановку, а из минометов - Крымское и Сизое. Из гранатометов и стрелкового оружия террористы били по Новозвановке и Новоалександровке.
Напомним, в районе Авдеевки шестой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы, фронт
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