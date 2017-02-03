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Архив - Донецкая область

В Авдеевку прибыл новый отряд полиции

03.02.2017 21:09
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В Авдеевку прибыл новый отряд полиции

На смену спецгруппе полицейских, которая круглосуточно работала в обстреливаемом городе, прибыл новый отряд, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

Полицейских проинструктировал генерал Аброськин, который утром обошел поврежденные дома в результате ночного артудара террористов. Только за ночь здесь - двое погибших, двое раненых и более 30 поврежденных домов.


Фото: https://dn.npu.gov.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, Полиция Донбасса, отряд
 
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