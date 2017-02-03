В Донецке из-за последствий взрыва на "Мотеле" остановлена работа троллейбусов маршрутов № 11 и 12.

03.02.2017 13:34

В оккупированном Донецке в связи с разрушениями после обстрелов минувшей ночью в Калининском районе Донецка временно приостановлена работа троллейбусных маршрутов № 11 и 12.

Главный инженер коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» Антон Беремесенко отметил: «Троллейбусы 11 и 12 маршрутов временно прекратили свою работу из-за очень большого объема повреждений в районе автостанции «Мотель».

По словам Беремесенко, там разрушены полностью две опоры, контактный провод и трос поперечных растяжек посечены осколками. Ремонтные работы проводят 15 рабочих и пять аварийных машин, сообщает "ДонПресс".

Также, он подчеркнул: «В лучшем случае в воскресенье во второй половине дня закончатся восстановительные работы».