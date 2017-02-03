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Архив - Донецкая область

В Донецке от обстрелов пострадал район железнодорожного вокзала и рынок "Аквилон" (ФОТО)

03.02.2017 14:23
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В Донецке от обстрелов пострадал район железнодорожного вокзала и рынок "Аквилон" (ФОТО)

Вчера, 2 февраля, от сильного обстрела пострадал популярный рынок "Аквилон" возле железнодорожного вокзала в Донецке.

В частности, в соцсетях пишут о таких разрушениях:


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донецк, Донбасс, рынок, железнодорожный вокзал, разрушения
 
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