В Кремле надеются, что у боевиков на Донбассе хватит боеприпасов для обстрелов ВСУ

03.02.2017 17:16

В Кремле надеются, что российским боевикам на Донбассе хватит боеприпасов для ведения боевых действий против украинской армии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.



"Я не знаю, мы не занимаемся в Кремле подсчетом боеприпасов (у боевиков - ред.). Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том,когда у "ополченцев" закончатся боеприпасы.



При этом он подчеркнул, что Россия может предпринимать действия только на "политико-дипломатическом фронте".



Как сообщалось ранее, Украина и мировое сообщество имеет неопровержимые доказательства того, что Россия регулярно обеспечивает незаконные военные формирования "ДНР/ЛНР" оружием, техникой и боеприпасами.