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Архив - Донецкая область

В Марьинке из-за обстрелов повреждены дома и нет света

03.02.2017 11:34
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В Марьинке из-за обстрелов повреждены дома и нет света

В Марьинке из-за ночных обстрелов отсутствует электроэнергия. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Донецкой области.

"По состоянию на 09:35 в Марьинке отсутствует электроэнергия. Продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрел боевиков вчера продолжался примерно до 23:30. Эту ночь жители Марьинки провели в подвалах.

По состоянию на 09:15 в полицию поступили сообщения от местных жителей о повреждениях домов по четырем адресам - Первомайская, 60, Горького, 21, Матросова 11а и 14а. В домах повреждены крыша, окна, двери, забор.

На данный момент информации о погибших или раненых нет. На местах работает полиция.


Фото: s://dn.npu.gov.ua/ru/

Теги: Донбасс, война, Марьинка, электроэнергия, повреждения, обстрелы
 
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