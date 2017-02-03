В министерстве обороны сообщили уточненные данные о потерях на донбасском фронте за вчерашние сутки

03.02.2017 14:15

За последние сутки в зоне АТО погибли трое военных и один сотрудник ГосЧС, 18 военнослужащих ВСУ и один сотрудник ГосЧС ранены. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны по делам АТО Александр Мотузяник.

"За сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих и один сотрудник ГосЧС погибли, 18 военнослужащих ВСУ и один сотрудник ГосЧС ранены. Двое военных санинструкторов погибли на Светлодарской дуге. Один военнослужащий ВСУ и сотрудник ГосЧС погибли в Авдеевке. По одному военному были ранены в Новоалександровке, Зайцевом и Марьинке. в Новозвановке получили ранение двое бойцов, шесть военных ранеены на светлодарской дуге, семь военных и один офицер ГосЧС были ранены в Авдеевке", - сообщил Мотузяник.