Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В районе Светлодарской дуги обстрелян реанимобиль, погибла медик

03.02.2017 10:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В районе Светлодарской дуги обстрелян реанимобиль, погибла медик

В четверг, 2 февраля, в Донецкой области в районе Светлодарской дуги был обстрелян реанимационный автомобиль украинских военнослужащих. В результате обстрела погибла женщина-фельдшер, еще четверо человек получили ранения. Об этом сообщил волонтер Илья Лысенко, пишет сайт novosti.dn.ua.

«В ремонте наш санитарный Хамер. После вчерашнего обстрела санитарного транспорта смежников! После вчерашней гибели военного фельдшера женщины! После вчерашнего ранения 4 человек расстрелянного УАЗа "Таблетки"!», - написал он.

По его данным, водителю транспорта ампутировали ногу.

Лысенко сообщил, что обстрел медиков велся из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).


Фото: novosti.dn.ua/

Теги: Донбасс, война, реанимация, гибель, обстрелы, Светлодарская дуга
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх