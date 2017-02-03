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В районе Светлодарской дуги обстрелян реанимобиль, погибла медик
03.02.2017 10:42
В четверг, 2 февраля, в Донецкой области в районе Светлодарской дуги был обстрелян реанимационный автомобиль украинских военнослужащих. В результате обстрела погибла женщина-фельдшер, еще четверо человек получили ранения. Об этом сообщил волонтер Илья Лысенко, пишет сайт novosti.dn.ua.
«В ремонте наш санитарный Хамер. После вчерашнего обстрела санитарного транспорта смежников! После вчерашней гибели военного фельдшера женщины! После вчерашнего ранения 4 человек расстрелянного УАЗа "Таблетки"!», - написал он.
По его данным, водителю транспорта ампутировали ногу.
Лысенко сообщил, что обстрел медиков велся из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).
Фото: novosti.dn.ua/
Теги: Донбасс, война, реанимация, гибель, обстрелы, Светлодарская дуга
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