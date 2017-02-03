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В разведке сообщили о следующих возможных самых "горячих точках" на Донбассе
03.02.2017 16:06
Украинская сторона видит все признаки того, что эскалация конфликта будет продолжаться. Эпицентрами боев станут Мариуполь и Широкино.
Об этом рассказал в пятницу источник в украинских разведструктурах, пишет "Интерфакс-Украина".
Собеседник рассказал, что боевики по-прежнему стягивают тяжелое вооружение, артиллерию, Грады, а “руководит и контролирует эти процессы Генштаб РФ”.
"Ключевыми с точки зрения возможного обострения, кроме Авдеевки, остаются Мариуполь и Широкино", – добавил источник.
В украинской разведке также сообщили, что ключевым для боевиков является опорный пункт Алмаз-2, контроль над которым они потеряли и который сейчас контролируют украинские военнослужащие.
Фото: www.expert.dn.ua/
Теги: Россия, Донбасс, война, Мариуполь, Широкино, обстрелы
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