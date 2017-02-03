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В сети опубликовали видео мощного взрыва, прогремевшего вечером 2 февраля в Донецке (ВИДЕО)

03.02.2017 07:55
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В сети опубликовали видео мощного взрыва, прогремевшего вечером 2 февраля в Донецке (ВИДЕО)
В сети появилось видео мощного взрыва, прогремевшего вечером 2 февраля в Донецке.
 
Пользователи в социальных сетях сообщают, что в гостиницу в микрорайоне "Мотель" прилетел снаряд Точки У. Данная информация пока не подтверждается, пишет korrespondent.net.
 
Ранее жители Донецка сообщали о мощном взрыве, от которого вздрогнулись все районы города.
"Власти ДНР" заявили о двух погибших и десятках раненых. "Минобороны ДНР" обвинило в обстрелах Донецка Вооруженные силы Украины. Тем временем в штабе АТО заявили, что ВСУ не ведут артиллерийский огонь по населенным пунктам.

Фото: korrespondent.net/

Теги: Донецк, Донбасс, рынок, взрыв, мотивация
 
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