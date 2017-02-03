В сети опубликовали видео мощного взрыва, прогремевшего вечером 2 февраля в Донецке (ВИДЕО)

03.02.2017 07:55

В сети появилось видео мощного взрыва, прогремевшего вечером 2 февраля в Донецке.

Пользователи в социальных сетях сообщают, что в гостиницу в микрорайоне "Мотель" прилетел снаряд Точки У. Данная информация пока не подтверждается, пишет korrespondent.net.

Ранее жители Донецка сообщали о мощном взрыве, от которого вздрогнулись все районы города.