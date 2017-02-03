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Архив - Донецкая область

В сети опубликованы фото разрушений Донецка после ночного обстрела (ФОТО)

03.02.2017 11:20
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В сети опубликованы фото разрушений Донецка после ночного обстрела (ФОТО)

Сегодня ночью, 3 февраля, в Донецке снаряд попал в дом № 6 на Киевском проспекте.

К счастью, люди не пострадали. В доме выбито остекление 30-ти оконных блоков. Фото разрушений опубликовано в twitter.


Фото: https://twitter.com

Теги: Донецк, Донбасс, разрушения, обстрелы, Киевский патриархат
 
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