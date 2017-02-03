В сети опубликованы фото разрушений здания бывшего магазина "Дончанка" (ФОТО)

03.02.2017 12:11

Обстрелами разрушено торговое здание бывшего магазина "Дончанка" и сильно повреждена многоэтажка, к которой оно прилегает. Фото опубликованы жителями Донецка в соцсети.