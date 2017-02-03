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Вечером боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" (ФОТО)

03.02.2017 10:29
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Вечером боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" (ФОТО)

Вечером 2 февраля около 20:00 боевики обстреляли из крупнокалиберного стрелкового оружия и минометов контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка".

Об этом сообщает пресс-служба Краматорского пограничного отряда.

При обстреле минами 82 калибра были повреждены линии электропередач и помещение для пограничной смены. Бойцами ВСУ был открыт ответный огонь.

При обстреле никто не пострадал. Утром 3 февраля работа КПВВ была возобновлена.


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, война, Марьинка, боевики, обстрелы, КПВВ
 
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