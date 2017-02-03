Военного решения конфликта на Донбассе нет - ООН

03.02.2017 07:38

Военного решения в конфликте на Донбассе нет, об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета Безопасности ООН в Нью Йорке по ситуации в Авдеевке, которое транслирует канал "112 Украина".

"Стороны должны воздерживаться от любых действий, которые могут восприниматься как провокационные и приведут к эскалации напряженности. Боевые действия в районе Авдеевки, Ясиноватой, Донецкого аэропорта активизировались и стали более интенсивными. Вчерашние заявления в Минске излагают срочные меры чтобы не допустить нового нарушена прекращения огня. С каждым днем боевых действий конфликт все сложнее решить. Военного решения конфликту на Донбассе нет", - заявил Фелтман.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

По состоянию на 2 февраля из Авдеевки было эвакуировано 183 мирных жителя, 107 из них - дети.