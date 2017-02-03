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Военного решения конфликта на Донбассе нет - ООН
Военного решения в конфликте на Донбассе нет, об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета Безопасности ООН в Нью Йорке по ситуации в Авдеевке, которое транслирует канал "112 Украина".
"Стороны должны воздерживаться от любых действий, которые могут восприниматься как провокационные и приведут к эскалации напряженности. Боевые действия в районе Авдеевки, Ясиноватой, Донецкого аэропорта активизировались и стали более интенсивными. Вчерашние заявления в Минске излагают срочные меры чтобы не допустить нового нарушена прекращения огня. С каждым днем боевых действий конфликт все сложнее решить. Военного решения конфликту на Донбассе нет", - заявил Фелтман.
Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.
По состоянию на 2 февраля из Авдеевки было эвакуировано 183 мирных жителя, 107 из них - дети.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, война, ООН, конфликт, военное положение
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- В сети опубликовали видео мощного взрыва, прогремевшего вечером 2 февраля в Донецке (ВИДЕО)07:55
- Международная группа расследователей Bellingcat подтвердила обстрелы Авдеевки из жилых кварталов Донецка (ВИДЕО)07:52
- Европа и США призвали Россию прекратить эскалацию на Донбассе07:45
- Военного решения конфликта на Донбассе нет - ООН07:38
- Донбасс в огне: Донецк, Макеевка, Авдеевка, Марьинка - обстрелы практически не прекращались (Список разрушений)07:32
- Слышны "входящие" и "исходящие" выстрелы - Хуг о ночном обстреле Донецка и Авдеевки07:21
- Ночью в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв07:10
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- Утрення сводка с фронта: боевики активизировались на всех направлениях, интенсивность обстрелов увеличилась08:10
- В сети опубликовали видео мощного взрыва, прогремевшего вечером 2 февраля в Донецке (ВИДЕО)07:55
- Международная группа расследователей Bellingcat подтвердила обстрелы Авдеевки из жилых кварталов Донецка (ВИДЕО)07:52
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