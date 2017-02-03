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Введения военного положения пока не будет - администрация президента

03.02.2017 14:36
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Введения военного положения пока не будет - администрация президента

Руководство Украины пока не обсуждает вопрос введения военного положения в стране, однако ввиду динамично меняющейся ситуации на Донбассе Совет национальной безопасности и обороны будет принимать соответствующее решение исходя из ее развития, заявляют в администрации президента Украины, передает "Интерфакс".

"На данный момент, пока что, этот вариант (введения военного положения –ред.) не обсуждается… Вы знаете, что ситуация на Донбассе на фронте изменчива, поэтому это будет решаться, безусловно, коллективным способом, есть у нас Совет национальной безопасности и обороны, который будет принимать соответствующее решение", - заявил на брифинге в пятницу в Киеве замглавы АПУ Константин Елисеев.


Фото: podrobnosti.ua/

Теги: Донбасс, война, военное положение, Администрация президента
 
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