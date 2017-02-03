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За вчерашние сутки зафиксировано наибольшее количество обстрелов на Донбассе за последний год

03.02.2017 16:23
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За вчерашние сутки зафиксировано наибольшее количество обстрелов на Донбассе за последний год

За последние сутки, 2 февраля 2017 года, на Донбассе зафиксирована максимальная интенсивность ведения огня по украинским позициям за последний год, с февраля 2016 года. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО. 

В частности Турчинов заявил, что в результате обстрелов со стороны боевиков и их попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины, за последние сутки по украинским позициям было выпущено более 2 тыс. снарядов и мин.  Также Турчинов добавил, что в результате обстрелов на Донбассе за сутки погибли трое украинских военных, 16 получили ранения. 

По словам Турчинова, пророссийские боевики применяют тяжелую 152-мм артиллерию, 120-мм минометы, танки и "активно используют реактивные системы залпового огня".

"Военные преступники, которые напрямую поддерживаются и управляются из Кремля, вели прицельный огонь по гражданским объектам, в том числе по центру Авдеевки (по палаточному городку, где постоянно питаются и греются жители города, по школе, где действует пункт сбора гуманитарной помощи", - подчеркнул он, сообщив об очередных повреждениях коммуникации и инфраструктуры города.


Фото: https://twitter.com

Теги: Донбасс, Турчинов, интегральная схема, увеличение, боевики, обстрелы
 
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