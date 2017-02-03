Захарченко приказал привести "армию ДНР" в боевую готовность, а гражданским оказывать всяческую помощь боевикам

03.02.2017 12:55

Об этом в facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В Донецке в здании "МЧС ДНР" А.Захарченко провел видеоконференцию с руководителями городских и районных «администраций» и представителями «правоохранительных органов ДНР» (в СМИ не освещалась). В ходе конференции Захарченко сообщил о своем приказе привести личный состав бандформирований «ДНР» во всех местах дислокации в полную боевую готовность и приказал гражданским «администрациям» оказывать полное содействие командирам боевиков. Также было акцентировано внимание на необходимости подготовки мест для эвакуации жителей из н.п.Ясиноватая, Макеевка и Донецк «в случае наступления ВСУ», - говорится в сообщении.