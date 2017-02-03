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"Железнодорожная блокада" Донбасса: ветераны АТО заблокировали пути на перегоне Бахмут-МАйорск
03.02.2017 07:03
Ветераны АТО и активисты перекрыли железнодорожный переезд по ул. Корсунского в городе Бахмут, заблокировав таким образом движение поездов до станции Майорск.
Об этом сообщается на странице Facebook "Штаба блокады торговли с оккупантами", передает 0624.com.ua.
"Перекрыто железнодорожное сообщение Курдюмовка-Горловка Донецкой области, по которому полным ходом идет торговля с оккупантами. Точнее, шла. Теперь не будет", - говорится в сообщении.
В штабе блокады отмечают, что целью акции является остановить "торговлю на крови", а по тому движение пассажирских электропоездов на перегоне ограничиваться не будет.
В связи с произошедшим по тревоге был поднят весь личный состав Бахмутского отделения полиции, правоохранители перешли на усиленный режим несения службы.
Фото: www.0624.com.ua/
Теги: Донбасс, железная дорога, блокада, ветераны, Майорск, Бахмут
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