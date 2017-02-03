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"Железнодорожная блокада" Донбасса: Жебривский встретится с организаторами в Авдеевке
Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский планирует встречу с организаторами блокады оккупированных территорий Донбасса. Согласно договоренности, народные депутаты приедут в Авдеевку. Об этом донецкий губернатор написал в facebook.
На своей странице в соцсети Жебривский написал: «Встретился с блокировщиками на переезде возле Бахмута. Народных депутатов на блок-посту не было. Предложил блокирующим алгоритм действенного контроля за перемещением алкогольных и табачных изделий, которые действительно являются объектами торговли, а не обеспечением функционирования экономики Украины. Договорились, что народные депутаты приедут ко мне в Авдеевку и мы обсудим предложенный алгоритм.
Договорились также, что ребята сейчас пропустят вагоны с карьера на временно оккупированную территорию».
Также, чиновник сообщил: «У ребят на блокпосту оружия не увидел, ведут себя спокойно. По их словам, они являются рядовыми бойцами. Решение по блокированию принимают народные депутаты. После встречи с народными депутатами в Авдеевке будем принимать следующие решения».
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, железная дорога, блокада, ветераны
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