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Жители Донецка пытались остановить работу артиллерии боевиков, но безрезультатно - Тука

03.02.2017 12:06
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Жители Донецка пытались остановить работу артиллерии боевиков, но безрезультатно - Тука

Существует информация, что гражданские жители оккупированного Донецка пытались препятствовать работе артиллерии, которая била по Авдеевке. Об этом заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука на своей странице в Facebook.

"По имеющейся информации, гражданские жители Донецка попытались прекратить "работу" артиллерии, которая била по Авдеевке. Были названы "предателями" и разогнаны выстрелами в воздух", – написал Тука.

 Напомним, за минувшие сутки в районе АТО боевики 114 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате обстрелов погибли 4 бойца ВСУ, 17 получили ранения. В частности, продолжаются обстрелы Авдеевки.

Международная группа расследователей Bellingcat совместно с Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала отчет, в котором доказывает, что боевики обстреливают позиции украинских военных из жилых районов оккупированного Донецка.

Так, пользователи соцсетей регулярно сообщают, что боевики ведут огонь по позициям сил АТО из "Градов" , находясь вблизи объездной дороги, где расположен гипермаркета "Ашан", жилые районы и онкологическая больница.


Фото: sharij.net/

Теги: Донецк, Донбасс, война, протест, житейская история, обстрелы
 
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