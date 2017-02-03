Жители оккупированного Докучаевска остались без воды

03.02.2017 15:13

В подконтрольном боевикам Докучаевске Донецкой области 22 тысячи людей остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе. Об этом пишут сепаратистские СМИ.



«Второго февраля в 17:00 вследствие повреждения Южнодонбасскоговодовода на подконтрольной ВСУ территории на Новотроицком водопроводном узле полностью перекрыто водоснабжение на город Докучаевск. Без нормального водоснабжения остается около 22 тысяч населения города», - заявили в «МЧС ДНР».



Отмечается, что для нужд населения используется городской водоем.



Напомним, что в результате обстрелов была также повреждена Донецкая фильтровальная станция, в результате чего без водоснабжения осталась Авдеевка и близлежащие населенные пункты. Сегодня, 3 февраля, патрули СММ ОБСЕ присутствуют на территории ДФС для обеспечения прекращения огня и проведения ремонтных работ.