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Архив - Донецкая область

Жители оккупированного Докучаевска остались без воды

03.02.2017 15:13
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Жители оккупированного Докучаевска остались без воды

В подконтрольном боевикам Докучаевске Донецкой области 22 тысячи людей остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе. Об этом пишут сепаратистские СМИ.

«Второго февраля в 17:00 вследствие повреждения Южнодонбасскоговодовода на подконтрольной ВСУ территории на Новотроицком водопроводном узле полностью перекрыто водоснабжение на город Докучаевск. Без нормального водоснабжения остается около 22 тысяч населения города», - заявили в «МЧС ДНР».

Отмечается, что для нужд населения используется городской водоем.

Напомним, что в результате обстрелов была также повреждена Донецкая фильтровальная станция, в результате чего без водоснабжения осталась Авдеевка и близлежащие населенные пункты. Сегодня, 3 февраля, патрули СММ ОБСЕ присутствуют на территории ДФС для обеспечения прекращения огня и проведения ремонтных работ.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Докучаевск, вода, авария, водовод
 
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