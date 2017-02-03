- Кремль готов к эскалации боевых действий на Донбассе - Турчинов16:36
- За вчерашние сутки зафиксировано наибольшее количество обстрелов на Донбассе за последний год16:23
- Боевики несут потери на Светлодарской дуге16:11
- В разведке сообщили о следующих возможных самых "горячих точках" на Донбассе16:06
- Обстрелы Авдеевки продолжаются с 5-7-минутным интервалом15:32
- Школы Донецка переведены на заочное обучение15:29
- Появились признаки подготовки Кремля к наступлению на Донбассе - разведка15:26
- Жители оккупированного Докучаевска остались без воды15:13
- "Не признаем" - российские кураторы "открестились" от "паспортов ЛДНР"15:08
- "Железнодорожная блокада" Донбасса: Жебривский встретится с организаторами в Авдеевке14:57
Жители оккупированного Докучаевска остались без воды
В подконтрольном боевикам Докучаевске Донецкой области 22 тысячи людей остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе. Об этом пишут сепаратистские СМИ.
«Второго февраля в 17:00 вследствие повреждения Южнодонбасскоговодовода на подконтрольной ВСУ территории на Новотроицком водопроводном узле полностью перекрыто водоснабжение на город Докучаевск. Без нормального водоснабжения остается около 22 тысяч населения города», - заявили в «МЧС ДНР».
Отмечается, что для нужд населения используется городской водоем.
Напомним, что в результате обстрелов была также повреждена Донецкая фильтровальная станция, в результате чего без водоснабжения осталась Авдеевка и близлежащие населенные пункты. Сегодня, 3 февраля, патрули СММ ОБСЕ присутствуют на территории ДФС для обеспечения прекращения огня и проведения ремонтных работ.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Докучаевск, вода, авария, водовод
- Часть Антрацита осталась без воды
- Житель Донбасса травмировал маму с ребенком во Львове
- Горняков, пострадавших во время взрыва на "Краснокутской", перевезли в областную больницу
- Парень с 30-летней украинкой совершили непоправимое (ФОТО)
- Сотрудники МЧС спасли Иловайск от замерзания
- Жуткое столкновение "шестерки" и автобуса. Три человека погибли, сильно пострадал ребенок
- За вчерашние сутки зафиксировано наибольшее количество обстрелов на Донбассе за последний год16:23
- Боевики несут потери на Светлодарской дуге16:11
- В разведке сообщили о следующих возможных самых "горячих точках" на Донбассе16:06
- Обстрелы Авдеевки продолжаются с 5-7-минутным интервалом15:32
- Школы Донецка переведены на заочное обучение15:29
- Появились признаки подготовки Кремля к наступлению на Донбассе - разведка15:26
- Жители оккупированного Докучаевска остались без воды15:13
- "Не признаем" - российские кураторы "открестились" от "паспортов ЛДНР"15:08
- "Железнодорожная блокада" Донбасса: Жебривский встретится с организаторами в Авдеевке14:57
- С 30 января боевики выпустили по Авдеевке около 6 тысяч снарядов14:52
- За вчерашние сутки зафиксировано наибольшее количество обстрелов на Донбассе за последний год16:23
- Боевики несут потери на Светлодарской дуге16:11
- В разведке сообщили о следующих возможных самых "горячих точках" на Донбассе16:06
- Порошенко наградил орденами 94 бойцов АТО, треть из них - посмертно 15:49
- Обстрелы Авдеевки продолжаются с 5-7-минутным интервалом15:32
- Школы Донецка переведены на заочное обучение15:29
- Появились признаки подготовки Кремля к наступлению на Донбассе - разведка15:26
- Жители оккупированного Докучаевска остались без воды15:13
- "Не признаем" - российские кураторы "открестились" от "паспортов ЛДНР"15:08
- "Железнодорожная блокада" Донбасса: Жебривский встретится с организаторами в Авдеевке14:57
- Список ароматов-афродизиаков для женщин и мужчин16:15
- Продукты против вирусов: сколько их можно есть?15:45
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- Оккупированный Донецк, утро: много военной техники и "орки" в камуфляже с надписью "Здравствуйте! Я русский оккупант"
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик
- Появилась сводка и фото разрушений в оккупированном Донецке (ФОТО)
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку