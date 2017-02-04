Авдеевка, обстрелы: снаряд попал в квартиру многодетной семьи

04.02.2017 09:00

Боевики обстреляли старую часть города Авдеевки. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Авдеевка. Опять обстрел старой части города. Боевики не жалеют никого, даже детей. Снаряд попал в пятиэтажный жилой дом №73 по ул. Соборной (бывшая Ленина). В квартире находилась мать и пятеро детей в возрасте от 5 лет и старше", - написал он.

По словам Аброськина, все жители остались живы, вызвали на помощь сотрудников полиции.

Напомним, в районе Авдеевки уже щестой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. На данный момент из города эвакуированы 244 человека, из них 40 человек пожилого возраста и 114 детей.