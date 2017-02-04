Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)

04.02.2017 16:57

Журналист Сергей Тахмазов, побывав в Авдеевке, описал, как ведут себя люди в городе, который находится под обстрелом боевиков. Свои наблюдения Сергей Тахмазов опубликовал на странице в Facebook, пишет "Диалог".

Он пишет, что в одном городе увидел сразу три страны. По словам Тахмазова, в Авдеевке достаточно людей, которые ненавидят украинскую армию и обвиняют ее в том, что боевики обстреливают город. Такие люди первыми бегут за гуманитарными бесплатными обедами и перебирают. В очередях за гуманитарной помощью "быдлота", как называет их журналист, устраивает карусель и по несколько раз получает паек.

"Пожилые люди и жители Авдеевки с чувством собственного достоинства страдают от жлобства и хамства быдлоты. Они занимают очереди с вечера на стадионе, во время обстрела прячутся кто-где, а с утра появляются списки, где они отсутствуют", - пишет Тахмазов. Он лично общался со стариками, которые приходят покушать потому, что это единственное место, где их покормят.

Что касается детей, то в Авдеевке они повзрослели быстрее, чем их одногодки, которые не знают, что такое война, считает Тахмазов. Он отметил, что дети просто замечательные, некоторых просто хочется взять и отобрать у родителей.





