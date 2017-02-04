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Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)
Журналист Сергей Тахмазов, побывав в Авдеевке, описал, как ведут себя люди в городе, который находится под обстрелом боевиков. Свои наблюдения Сергей Тахмазов опубликовал на странице в Facebook, пишет "Диалог".
Он пишет, что в одном городе увидел сразу три страны. По словам Тахмазова, в Авдеевке достаточно людей, которые ненавидят украинскую армию и обвиняют ее в том, что боевики обстреливают город. Такие люди первыми бегут за гуманитарными бесплатными обедами и перебирают. В очередях за гуманитарной помощью "быдлота", как называет их журналист, устраивает карусель и по несколько раз получает паек.
"Пожилые люди и жители Авдеевки с чувством собственного достоинства страдают от жлобства и хамства быдлоты. Они занимают очереди с вечера на стадионе, во время обстрела прячутся кто-где, а с утра появляются списки, где они отсутствуют", - пишет Тахмазов. Он лично общался со стариками, которые приходят покушать потому, что это единственное место, где их покормят.
Что касается детей, то в Авдеевке они повзрослели быстрее, чем их одногодки, которые не знают, что такое война, считает Тахмазов. Он отметил, что дети просто замечательные, некоторых просто хочется взять и отобрать у родителей.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, война, Авдеевка, агрессия, обстрелы, журналисты
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- Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)16:57
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- В Авдеевке остановлены ремонтные работы из-за начавшихся обстрелов16:35
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