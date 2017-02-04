Блокада Донбасса: у министров разные мнения о необходимости торговли с "ЛДНР" и об опасности блокады для энергетики страны

04.02.2017 18:38

Глава Министерства топлива и энергетики Игорь Насалик сделал весьма интересное заявление, которое ставит под сомнение заявления украинских политиков о том, что блокада оккупированных территорий Донбасса не повлияет на энергообеспечение Украины, так как наша страна имеет более 2 миллионов тонн запаса угля. Об этом он заявил в комментарии "112 Украина".

Он утверждает, что согласно разработке Минэнерго у Украины предусмотрено 2,2 миллиона тонн угля. На подконтрольной нашей стране территории уголь антрацитовой группы не добывается. Основные поставки идут из ЮАР, и если раньше ранее можно было сказать, что без угля из зоны АТО нам нельзя обойтись, то теперь антрацитовая группа компенсируется из других государств. Также он отметил, что поставки угля из зоны АТО прекратились лишь по той причине, что есть проблемы с подвижным составом, однако на данный момент можно сделать вывод, что Украина способна обойтись без угля с оккупированных территорий Донбасса.

В то же время министр социальной политики Украины Андрей Рева раскритиковал блокаду Донбасса путем перекрытия железнодорожных переездов, поскольку это не решает проблему контрабанды, но создает проблемы для энергоснабжения Украины. Об этом сообщает издание "Сегодня".

"В разгар зимы, когда сегодня обострение военное, чтобы лишить Украину угля, необходимого нам сегодня для производства электрической энергии, это не лучшая идея, которую можно было бы сегодня обсуждать", – сказал министр.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.

Напомним, ранее известный донецкий политолог Кирилл Сазонов заявил, что блокада поставок угля из ОРДЛО может нанести серьезный энергетический удар по Украине. К слову, ранее замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука подчеркнул, что блокада ОРДЛО может оставить без света всю Луганскую область.





