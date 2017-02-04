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Архив - Донецкая область

Боевики начали штурм позиций ВСУ в Авдеевке

04.02.2017 18:58
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Боевики начали штурм позиций ВСУ в Авдеевке

Сегодня, около 17.30 боевики, в нарушение достигнутых договоренностей по прекращению огня для восстановления электросетей в Авдеевке, грубо нарушили режим тишины, сообщает пресс-служба штаба Антитеррористической операции.

"Так, около 17.30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промзоны с применением 152 мм пушек и минометов 120 мм калибра. Указанное, в очередной раз свидетельствует, что противник усышленно срывает ремонтные работы з целью обострения гуманитарных проблем в городе", - говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.

Как сообщалось, боевики обстреляли украинских электриков, которые восстанавливали линии электропередач для Авдеевки (Донецкая область), написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, ссылаясь на информацию вице-премьера Геннадия Зубко.

"Несмотря на режим тишины, российские боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии в Авдеевку. - Об этом проинформировал президента вице-премьер Геннадий Зубко. Восстановить ремонтные работы не удалось из-за прицельного огня", - написал С.Цеголко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он проинформировал, что о случившемся проинформированы ОБСЕ и международные партнеры. "Украина требует от России немедленно прекратить огонь", - отмечается в сообщении.

 

Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, война, Авдеевка, боевики, обстрелы
 
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