- Что принес "русский мир" в Макеевку (ФОТО)09:12
- Авдеевка, обстрелы: снаряд попал в квартиру многодетной семьи09:00
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"08:54
- Донбасс: боевики вели огонь на всех направлениях фронта, у ВСУ трое погибших, семеро раненых08:32
- Украина намерена отказаться от угля, добываемого на оккупированном Донбассе08:12
- В Украине стартует проект по "ласковой украинизации" Донбасса 07:47
- События в Авдеевке не вызывают оптимизма по поводу прекращения огня до 5 февраля - Марчук06:54
- Поселок под Мариуполем второй раз за сутки подвергся мощному обстрелу боевиков, много разрушений (ФОТО)06:49
- "Шахтер" одержал победу над датским "Ольборгом" 22:50
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация22:33
Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
"Одно из российских изданий, пропагандирующих войну против Украины, описало сражение за Авдеевку глазами противника. Некоторые детали точные, но как обычно, много пропаганды и вранья, потому линк не даю. Выбрал наиболее важное с точки зрения тактики. Это очень точно отражает готовность противника к "мирному урегулированию", пишет главный редактор "Цензор.Нет" на своей странице в facebook.
Бутусов отмечает, что в этой статье ни разу не упомянуто, что бои в Авдеевке ведутся на территории, которая по Минским соглашениям должна быть под украинским контролем, и любой бой здесь - это российская провокация.
"Между позициями вооруженных сил Украины в Авдеевке и Спартаком, вплотную примыкающим к Донецку, — три километра. Местами до улиц Донецка можно достать не то что артиллерийским, а автоматным огнем. Достаточно опасное положение сложилось на северо-западной окраине Донецка в районе городка Авдеевка.
Между столицей ДНР и Авдеевкой находится крупная шоссейная развязка, ведущая прямо в глубину Донецка. Прорыв через эту развязку сразу создает очень опасное положение: у ополчения почти нет резервов, и в случае прорыва в глубину даже небольших сил останавливать противника будет некому.
От шоссе украинцев отделяла небольшая лесопосадка, в которой у ополченцев был оборудован пост — скорее наблюдательный, чем опорный пункт.
Собственно, интрига последних дней завязалась, когда ВСУ силами пехоты при артподдержке ворвались в окопы ополченцев и заняли лесополосу, выбив оттуда пикеты ДНР. Им сильно облегчило задачу полуслучайное прямое попадание тяжелым 152-мм снарядом в блиндаж.
В результате развязка оказалась под шахом, однако реакция последовала незамедлительно.
Если в 2014 году ополчение страдало от нехватки тяжелого оружия, то теперь именно артиллерия стала главной опорой войск. Артиллерист ДНР прокомментировал происходящее: «Это гребаный Верден. Я по лесополосе насыпал полторы тысячи снарядов, еще 500 — по окрестностям. И это мы еще работаем за соседей. А „Кальмиус“ вообще ежечасно стреляет. Мы лес зачищаем артой. Местный пехотинец — храбрый, но бесполезный. Так что будем долбить, пока сами не уйдут». (обратите на фразу "местный пехотинец" - так только россиянин скажет - прим.Ю.Б.).
На земле же повторилась ситуация под Светлодарском. Заняв передовую позицию ополчения, ВСУ оказались под непрерывным огнем артиллерии всех калибров.
«Мы только по одной цели пару часов работали батареями посменно, — рассказывал офицер ополчения, — и ночью каждые полтора часа добавляли — чтобы не расслаблялись, для психологического давления». Конец цитаты.
Далее Бутусов анализирует статью:
"Обратите внимание, что противник располагает огромными запасами снарядов, и совершенно не экономит боеприпасы, чего, к сожалению, наша артиллерия позволить себе не может. Поскольку "контратаки" украинских подразделений под Светлодарском, Авдеевкой осуществлялись на узких участках, то противник, действительно, не пытался ни разу штурмовать занятые нашими бойцам и позиции.
Перестрелки из стрелкового оружия - да, бывали, однако у пехоты противника нет мотивации и подготовки для атаки на организованную оборону. И недостатки пехоты они возмещают многодневными обстрелами по небольшому квадрату, который, конечно, всегда кого-то заденет. Это вполне обычная ситуация по опыту позиционных войн.
Поскольку у противника нет дефицита в снарядах, его артиллерия выполняет задачу многодневного обстрела по площади - и безусловно, любое подразделение, которое проведет под постоянным гаубичным дождем 3-4 дня, понесет потери. А нанести потери - это и есть основная задача противника, поскольку им надо компенсировать превосходство наших в мотивации для контактного боя.
Вывод и решения также многократно обкатаны в военной истории, это также было описано ранее:
1. Чтобы рассредоточить огневые средства противника, снизить плотность огня, "контратаки" оптимально предпринимать на широком фронте, сразу против многих опорных пунктов, чтобы противник был вынужден вызывать артподдержку по разным заявкам. Иначе противник концентрирует огонь на небольшой площади, и потери неизбежны.
2. "Контратаки" должны осуществляться не только против передовых огневых и наблюдательных позиций, а на большую глубину, на всю первую линию обороны, чтобы лишить противника возможности реорганизовать свои силы, не дать быстро восстановить взаимодействие, не позволить наладить наблюдение и корректировку огня.
3. Одновременно с "контратакой" необходимо выявить и подавить минометные и ближайшие артиллерийские позиции противника. Организовать контрбатарейную борьбу, заранее сосредоточить необходимые для этого необходимые силы. Контрбатарейная борьба - это не только американские радары, это прежде всего организационная работа, серьезная подготовка, разнородные средства разведки и целеуказания, единый центр боевого управления и многое другое.
4. Планирование и управление "контратаками" должно осуществляться на широком фронте как минимум на уровне всего оперативно-тактического управления, а не только в масштабе одного батальона или даже одной бригады - чтобы лишить противника возможности маневрировать огнем и резервами, сковать его действия, и выиграть время для закрепления на достигнутых рубежах.
Фото: gordonua.com/
Теги: Донбасс, война, Авдеевка, СМИ, военные, обострение, Юрий Бутусов
- Обострение в Авдеевке: Кремль принуждает к дружбе и шантажирует - мнение
- Конфликт журналистов и военных в зоне АТО: версия Сержа Марко
- Кремль применяет в оккупированном Донбассе тактику сирийской войны - ПАСЕ
- Российские офицеры в СЦКК не отреагировалина попытки остановить эскалацию в Авдеевке
- Обострение в Авдеевке - это знак Кремля Трампу и приглашение США к сделке
- В «Авдеевском пасьянсе», разыгрываемом Путиным, он сам и проиграл - Тымчук
- Что принес "русский мир" в Макеевку (ФОТО)09:12
- В Луганске взорвали главного милиционера "ЛНР" (ВИДЕО)09:02
- Авдеевка, обстрелы: снаряд попал в квартиру многодетной семьи09:00
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"08:54
- В центре оккупированного Луганска взорван автомобиль (ВИДЕО)08:39
- Донбасс: боевики вели огонь на всех направлениях фронта, у ВСУ трое погибших, семеро раненых08:32
- Украина намерена отказаться от угля, добываемого на оккупированном Донбассе08:12
- В Украине стартует проект по "ласковой украинизации" Донбасса 07:47
- События в Авдеевке не вызывают оптимизма по поводу прекращения огня до 5 февраля - Марчук06:54
- Поселок под Мариуполем второй раз за сутки подвергся мощному обстрелу боевиков, много разрушений (ФОТО)06:49
- Что принес "русский мир" в Макеевку (ФОТО)09:12
- В Луганске взорвали главного милиционера "ЛНР" (ВИДЕО)09:02
- Авдеевка, обстрелы: снаряд попал в квартиру многодетной семьи09:00
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"08:54
- В центре оккупированного Луганска взорван автомобиль (ВИДЕО)08:39
- Донбасс: боевики вели огонь на всех направлениях фронта, у ВСУ трое погибших, семеро раненых08:32
- Украина намерена отказаться от угля, добываемого на оккупированном Донбассе08:12
- В Украине стартует проект по "ласковой украинизации" Донбасса 07:47
- Осуждение российской агрессии в Украине со стороны Запада на заседании Совбеза ООН стало для Кремля неожиданностью07:19
- Астрологический прогноз с 4 по 10 февраля07:05
- Рис способен вывести из организма все вредные накопления21:43
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку18:49
- Список ароматов-афродизиаков для женщин и мужчин16:15
- Продукты против вирусов: сколько их можно есть?15:45
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка
- Оккупированный Донецк, утро: много военной техники и "орки" в камуфляже с надписью "Здравствуйте! Я русский оккупант"
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик
- Ванга была права: самые страшные предсказания, которые уже сбылись
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку
- Морги Донецка забиты трупами боевиков и российских "ихтамнетов"- разведка
- «Силовики ДНР» подготовились к бегству в Россию
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация