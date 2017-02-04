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Число разрушенных домов в Сартане выросло до 30, поврежден газопровод, нет света
Число поврежденных домов в обстрелянной нынешней ночью Сартане выросло до тридцати. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.
В течение минувших суток боевики дважды наносили артудары по прифронтовому поселку. По состоянию на 9 утра известно, что повреждено 30 сооружений, из которых 28 - частных домовладений.
Во время боевых действий часть поселка была обесточена, без света остались и жители Талаковки. В некоторых домах осколками был перебит газопровод и прекращена подача газа. Коммунальные службы, работавшие в условиях полной темноты, за несколько часов восстановили электроснабжение. Без газа остается один дом.
Кроме осколочных повреждений зданий зафиксировано два прямых попадания. В доме по улице Северной, взрывной волной выбиты все окна. "В момент обстрела в доме находилась семья с тремя детьми. Только чудом никто не пострадал... кроме убитой собаки", - говорится в сообщении.
В целом снаряды разорвались на 6 улицах - Крайней, Пушкина, Северной, тупика Северного, Генерала Куркчи и Шмидта.
Пешие и автопатрули патрулируют улицы Сартаны и приближенной к ней Талаковки, следят за правопорядком и предотвращают факты мародерства там, где повреждения значительные и существует вероятность попадания в помещения преступников. Продолжают работу и 11 следственно-оперативных групп, которые документируют последствия обстрела.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/ru/
Теги: Донбасс, война, Сартана, разрушения, обстрелы
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