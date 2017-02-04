Что принес "русский мир" в Макеевку (ФОТО)

04.02.2017 09:12

Оккупированная Макеевка пережила очередной обстрел в четверг, 2 февраля. Как сообщают местные жители, основной удар пришелся по поселку Октябрь. Здесь зафиксированы повреждения жилого сектора, также сгорел автомобиль. По предварительной информации, один мирный житель был ранен, пишет segodnya.ua.