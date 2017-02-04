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Архив - Донецкая область

Что принес "русский мир" в Макеевку (ФОТО)

04.02.2017 09:12
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Что принес "русский мир" в Макеевку (ФОТО)

Оккупированная Макеевка пережила очередной обстрел в четверг, 2 февраля. Как сообщают местные жители, основной удар пришелся по поселку Октябрь. Здесь зафиксированы повреждения жилого сектора, также сгорел автомобиль. По предварительной информации, один мирный житель был ранен, пишет segodnya.ua.


Фото: www.segodnya.ua/

Теги: Донбасс, Макеевка, разрушения, обстрелы
 
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