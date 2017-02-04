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ДНРовцы не пропустили в "республику" гуманитарную помощь от организации "Человек в беде"
04.02.2017 11:41
Боевики вернули грузовики с 26 тоннами гуманитарной помощи для жителей неподконтрольных территорий Донецкой области. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Как говорится в сообщении, в КПВВ «Майорск» было оформлено 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от благотворительной организации «Человек в беде».
Благотворительная организация направляла жителям неконтролируемой территории гигиенические наборы общим весом почти 26 тонн.
Однако вчера днем незаконные вооруженные формирования вернули грузовики с гуманитарным грузом без объяснения причины не пропуска.
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, боевики, Госпогранслужба, Майорск, КПВВ
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