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Архив - Донецкая область

ДНРовцы не пропустили в "республику" гуманитарную помощь от организации "Человек в беде"

04.02.2017 11:41
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ДНРовцы не пропустили в "республику" гуманитарную помощь от организации "Человек в беде"

Боевики вернули грузовики с 26 тоннами гуманитарной помощи для жителей неподконтрольных территорий Донецкой области. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как говорится в сообщении, в КПВВ «Майорск» было оформлено 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от благотворительной организации «Человек в беде». 

Благотворительная организация направляла жителям неконтролируемой территории гигиенические наборы общим весом почти 26 тонн. 

Однако вчера днем незаконные вооруженные формирования вернули грузовики с гуманитарным грузом без объяснения причины не пропуска.


Фото: www.dialog.ua/

Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, боевики, Госпогранслужба, Майорск, КПВВ
 
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