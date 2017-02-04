Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки

04.02.2017 17:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки

Российские СМИ, ссылаясь на «командование ДНР» сообщили о больших потерях боевиков под Авдеевкой.

«Новой газете» удалось связаться с замкомандира бригады минобороны самопровозглашенной "ДНР", в зоне ответственности которого находятся позиции под Авдеевкой. Он рассказал, что в столкновении с ВСУ бойцы республики потеряли минимум 30 человек, но со стороны ВСУ потери якобы еще больше.

«За 2 февраля потери с нашей стороны порядка 30 «двухсотых» (т.е. погибших, — ред.) С их стороны значительно больше. Сил удержать хватит, ВСУ воюют не активно, дальше серой зоны не продвинулись», — говорится в сообщении боевика "ДНР".


Фото: www.62.ua/

Теги: Донбасс, война, военные, обострение, потери
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх