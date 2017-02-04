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ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
04.02.2017 17:36
Российские СМИ, ссылаясь на «командование ДНР» сообщили о больших потерях боевиков под Авдеевкой.
«Новой газете» удалось связаться с замкомандира бригады минобороны самопровозглашенной "ДНР", в зоне ответственности которого находятся позиции под Авдеевкой. Он рассказал, что в столкновении с ВСУ бойцы республики потеряли минимум 30 человек, но со стороны ВСУ потери якобы еще больше.
«За 2 февраля потери с нашей стороны порядка 30 «двухсотых» (т.е. погибших, — ред.) С их стороны значительно больше. Сил удержать хватит, ВСУ воюют не активно, дальше серой зоны не продвинулись», — говорится в сообщении боевика "ДНР".
Фото: www.62.ua/
Теги: Донбасс, война, военные, обострение, потери
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