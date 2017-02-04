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Донбасс: боевики вели огонь на всех направлениях фронта, у ВСУ трое погибших, семеро раненых
Боевики за минувшие сутки 115 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
"Трое наших военных погибло, семеро ранены", – говорится в сообщении.
На Донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 Град, боевики вели огонь по Галицинивке. С 152 и 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов обстрел производился по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцево. По Песках, Каменке, Авдеевке и Луганскому - неоднократно огонь вели танки. Со стрелкового оружия боевики открывали огонь по Зайцево.
На Мариупольском направлении с РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122-мм артиллерии была обстреляна Талаковка. Из 120 и 82-мм минометов - Водяное, Красногоровка, Новотроицкое, Лебединский, Павлополь, Широкино, Марьинка и Чермалик. С гранатометов - Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному и Лебединскому боевики стреляли из БМП, по Чермалыку из ПТРК, а по Широкино из БМП и танков.
На Луганском направлении оккупанты со 152 и 12-мм, 120 и 82-мм минометов боевики вели огонь по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. С гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому и Катериновке. Гранатометы и снайпер "работали" по Станице Луганской и Валуйскому. Зенитные установки вели огонь по Троицкому.
Напомним, в районе Авдеевки уже щестой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. На данный момент из города эвакуированы 244 человека, из них 40 человек пожилого возраста и 114 детей.
В пятницу спикер АП по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что боевые действия в зоне АТО развернулись вдоль всей линии фронта впервые с 2014 года.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, обострение, боевики, обстрелы
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