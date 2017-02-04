Фашик Донецкий рассказал, для чего в оккупированный Донецк приехали москвичи и какую картинку будут делать для росСМИ

Пост блогер опубликовал на othervision.info.

"В Донецк прибыли невидимые москвичи. Москвичи прибыли на невидимых номерах регион 777 рф. Москвичи считают,что их никто не видит.

Мало кто из шлюхских знает,но донецкие или луганские автономера-явно не такие.

Если москвичи прибыли в оккупированный Донецк,значит намечается шоу. Местная вата тупая, она может только устроить треш типа стрелковских презервативов. Но если москвичи прибыли,значит шоу таки будет другого ранга и порядка, недаром коц приехал поснимать.

На днях я писал о том,что намечается принудительный митинг на камеру «путенпамаги». Митинга пока не было,но появление невидимых москвичей прямо указывает на то,что очень скоро картинка для быдлоса из рф и наших баранов будет готова .

На картинке шлюхских сми будут эпичные уроды и реликтовые твари, будет вата-шоу. На камеру будет показано как не любит ватка Украину, уровень ненависти будет зашкаливать от типа случайных прохожих или участников митинга. Быдлос из рф это радостно схавает, а наши же бараны, которые за три года так и не поняли того,что сми из рф верить нельзя в принципе, будут с пеной у рта орать про колючую проволку и т п.

Москвичи приехали для инструктажа ватного шоу. Москвичи приехали для того,чтобы показать местной вате как именно нужно плакать на камеру шлюхских сми. С подачи москвичей сепарская партия молодая недореспублика уже собирает подписи о введении миротворцев из рф,патаму шо Хунта бамбит.

Если кто думает,что количество собранных подписей бюджетников на оккупированных хоть как-то влияет на то,что ботоксный примет или не примет решение о вводе кадровых войск на территорию Донецкой или Луганской области,то напоминаю: молча Иловайск вспоминаем и затыкаем .... Сколько подписей было собрано от бюджетников,когда х*йло ударило со спины в очередной раз? Ответ прост-ноль.

Вообще,если это дешевое театрализованное шоу, на котором бешеные ватаны и актеры из рф будут орать про Хунту и американцев,таки произойдет, то это будет очень серьезный экзамен для общества. На фоне потерь среди мирных жителей на неоккупированной и среди ВСУ, уровень ненависти должен зашкаливать. Именно для этого приехали москвичи.

Цель всего шоу — деморализация ВСУ. Этот экзамен пройдут немногие, ведь все будет выглядеть ну очень натурально.

Для тех, кто в сидит в танке собственной тупости три года, напоминаю: центральная площадь Донецка вмещает аж 3 тысячи людей. Не 30 тысяч, не 50 тысяч,не 10 тысяч,не 100 тысяч, а только 3 тысячи. Думайте своей головой, а не хавайте картинку с тв канала, этим вы отличаетесь от ваты. Или не отличаетесь. Выбор за вами".