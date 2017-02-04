- Меркель пообещала не заключать внешнеполитических сделок по Украине за спиной Киева19:38
- За сутки в зоне АТО боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный ранен19:21
- Боевики начали штурм позиций ВСУ в Авдеевке18:58
- Фашик Донецкий рассказал, для чего в оккупированный Донецк приехали москвичи и какую картинку будут делать для росСМИ18:49
- Блокада Донбасса: у министров разные мнения о необходимости торговли с "ЛДНР" и об опасности блокады для энергетики страны18:38
- Россия будет поставлять оружие и военных советников на Донбасс, но регулярную армию держать там не будет - Орешкин18:27
- Войну нельзя выиграть с помощью армии до тех пор, пока ваш противник не разбит или Когда закончится конфликт на Донбассе17:59
- В оккупированном Донецке на многоэтажном доме развивается украинский флаг (ФОТО)17:36
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки17:36
- "Шахтер" подал заявку на Лигу Европы17:28
Фашик Донецкий рассказал, для чего в оккупированный Донецк приехали москвичи и какую картинку будут делать для росСМИ
Пост блогер опубликовал на othervision.info.
"В Донецк прибыли невидимые москвичи. Москвичи прибыли на невидимых номерах регион 777 рф. Москвичи считают,что их никто не видит.
Мало кто из шлюхских знает,но донецкие или луганские автономера-явно не такие.
На днях я писал о том,что намечается принудительный митинг на камеру «путенпамаги». Митинга пока не было,но появление невидимых москвичей прямо указывает на то,что очень скоро картинка для быдлоса из рф и наших баранов будет готова .
На картинке шлюхских сми будут эпичные уроды и реликтовые твари, будет вата-шоу. На камеру будет показано как не любит ватка Украину, уровень ненависти будет зашкаливать от типа случайных прохожих или участников митинга. Быдлос из рф это радостно схавает, а наши же бараны, которые за три года так и не поняли того,что сми из рф верить нельзя в принципе, будут с пеной у рта орать про колючую проволку и т п.
Москвичи приехали для инструктажа ватного шоу. Москвичи приехали для того,чтобы показать местной вате как именно нужно плакать на камеру шлюхских сми. С подачи москвичей сепарская партия молодая недореспублика уже собирает подписи о введении миротворцев из рф,патаму шо Хунта бамбит.
Если кто думает,что количество собранных подписей бюджетников на оккупированных хоть как-то влияет на то,что ботоксный примет или не примет решение о вводе кадровых войск на территорию Донецкой или Луганской области,то напоминаю: молча Иловайск вспоминаем и затыкаем .... Сколько подписей было собрано от бюджетников,когда х*йло ударило со спины в очередной раз? Ответ прост-ноль.
Вообще,если это дешевое театрализованное шоу, на котором бешеные ватаны и актеры из рф будут орать про Хунту и американцев,таки произойдет, то это будет очень серьезный экзамен для общества. На фоне потерь среди мирных жителей на неоккупированной и среди ВСУ, уровень ненависти должен зашкаливать. Именно для этого приехали москвичи.
Цель всего шоу — деморализация ВСУ. Этот экзамен пройдут немногие, ведь все будет выглядеть ну очень натурально.
Для тех, кто в сидит в танке собственной тупости три года, напоминаю: центральная площадь Донецка вмещает аж 3 тысячи людей. Не 30 тысяч, не 50 тысяч,не 10 тысяч,не 100 тысяч, а только 3 тысячи. Думайте своей головой, а не хавайте картинку с тв канала, этим вы отличаетесь от ваты. Или не отличаетесь. Выбор за вами".
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, война, СМИ, картина, фашизм, москит
- У военных инструкторов из РФ в Донецке двойная охрана, - Тымчук
- За сутки позиции ВСУ были обстреляны 40 раз, пострадали населенные пункты (ВИДЕО)
- Награда нашла "афганца" через двадцать лет
- Генерал Ватутин изгнал из Киева фашистов и пал от пули украинских националистов
- О гибели Моторолы уже сообщили российские СМИ
- Освобождал Севастополь и тонул у Констанцы
- Меркель пообещала не заключать внешнеполитических сделок по Украине за спиной Киева19:38
- За сутки в зоне АТО боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный ранен19:21
- Боевики начали штурм позиций ВСУ в Авдеевке18:58
- Фашик Донецкий рассказал, для чего в оккупированный Донецк приехали москвичи и какую картинку будут делать для росСМИ18:49
- Блокада Донбасса: у министров разные мнения о необходимости торговли с "ЛДНР" и об опасности блокады для энергетики страны18:38
- Россия будет поставлять оружие и военных советников на Донбасс, но регулярную армию держать там не будет - Орешкин18:27
- Войну нельзя выиграть с помощью армии до тех пор, пока ваш противник не разбит или Когда закончится конфликт на Донбассе17:59
- В оккупированном Донецке на многоэтажном доме развивается украинский флаг (ФОТО)17:36
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки17:36
- "Шахтер" подал заявку на Лигу Европы17:28
- Меркель пообещала не заключать внешнеполитических сделок по Украине за спиной Киева19:38
- За сутки в зоне АТО боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный ранен19:21
- Президент Молдовы выступил за реинтеграцию Приднестровья19:00
- Боевики начали штурм позиций ВСУ в Авдеевке18:58
- Фашик Донецкий рассказал, для чего в оккупированный Донецк приехали москвичи и какую картинку будут делать для росСМИ18:49
- Блокада Донбасса: у министров разные мнения о необходимости торговли с "ЛДНР" и об опасности блокады для энергетики страны18:38
- Россия будет поставлять оружие и военных советников на Донбасс, но регулярную армию держать там не будет - Орешкин18:27
- Войну нельзя выиграть с помощью армии до тех пор, пока ваш противник не разбит или Когда закончится конфликт на Донбассе17:59
- В оккупированном Донецке на многоэтажном доме развивается украинский флаг (ФОТО)17:36
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки17:36
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Стакан воды поможет избежать многих проблем со здоровьем11:14
- Рис способен вывести из организма все вредные накопления21:43
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку18:49
- Список ароматов-афродизиаков для женщин и мужчин16:15
- Продукты против вирусов: сколько их можно есть?15:45
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка
- Оккупированный Донецк, утро: много военной техники и "орки" в камуфляже с надписью "Здравствуйте! Я русский оккупант"
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов
- Ванга была права: самые страшные предсказания, которые уже сбылись
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- Морги Донецка забиты трупами боевиков и российских "ихтамнетов"- разведка
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением