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Горловка без света - ДНРовцы обвинили украинских военных в подрыве ЛЭП в районе Светлодарска
04.02.2017 17:19
В «оперативном командовании «ДНР» заявили, что Горловка полностью обесточена из-за подрыва украинскими диверсантами ЛЭП под Луганским, пишут сепаратистские интернет-ресурсы.
Представитель «командования» сообщил: «В районе Светлодарска, на подконтрольной ВСУ территории, украинские террористы в 14:30 подорвали ЛЭП, в результате чего без света оставили всю Горловку».
По его словам, в настоящий момент энергетики «ДНР» подключают город к электролиниям, идущим из оккупированных Макеевки и Енакиево.
Фото: dan-news.info/
Теги: Украина, Донбасс, Горловка, ЛЭП, ДНР, подрыв, диверсанты
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