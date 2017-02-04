Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Горловка без света - ДНРовцы обвинили украинских военных в подрыве ЛЭП в районе Светлодарска

04.02.2017 17:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Горловка без света - ДНРовцы обвинили украинских военных в подрыве ЛЭП в районе Светлодарска

В «оперативном командовании «ДНР» заявили, что Горловка полностью обесточена из-за подрыва украинскими диверсантами ЛЭП под Луганским, пишут сепаратистские интернет-ресурсы.

Представитель «командования» сообщил: «В районе Светлодарска, на подконтрольной ВСУ территории, украинские террористы в 14:30 подорвали ЛЭП, в результате чего без света оставили всю Горловку».

По его словам, в настоящий момент энергетики «ДНР» подключают город к электролиниям, идущим из оккупированных Макеевки и Енакиево.


Фото: dan-news.info/

Теги: Украина, Донбасс, Горловка, ЛЭП, ДНР, подрыв, диверсанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх