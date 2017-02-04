Горловка без света - ДНРовцы обвинили украинских военных в подрыве ЛЭП в районе Светлодарска

04.02.2017 17:19

В «оперативном командовании «ДНР» заявили, что Горловка полностью обесточена из-за подрыва украинскими диверсантами ЛЭП под Луганским, пишут сепаратистские интернет-ресурсы.

Представитель «командования» сообщил: «В районе Светлодарска, на подконтрольной ВСУ территории, украинские террористы в 14:30 подорвали ЛЭП, в результате чего без света оставили всю Горловку».

По его словам, в настоящий момент энергетики «ДНР» подключают город к электролиниям, идущим из оккупированных Макеевки и Енакиево.